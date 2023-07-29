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EMS Yapı Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Yeni sezon öncesi takımların hazırlıkları sürüyor. Süper Lig takımlarından Sivasspor ile Antalyaspor hazırlık mücadelesinde karşılaştı. Yiğidolar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:43
EMS Yapı Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Hakan Arslan, 60. dakikada Clinton N'jie kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayıt FK'yı 1-0, Ümraniyespor'u ise 2-0 yenmişti.

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