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Sivas’ta imza şov

Yiğidolar, D.Kiev’den Rodrigues ve Konya’dan kaleci Erhan’ı aldı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Ankaragücü ve Eyüp’te oynayıp iz bırakan Lüksemburglu sol açığı 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk’le de 2 yıllık imza attı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Sivas’ta imza şov

Transferde Abdulkadir Parmak ve Emrah Başsan'ı alan Sivasspor, dün iki futbolcuyu daha kadrosuna katarak imza şov yaptı. Yiğidolar, daha önce ülkemizde Ankaragücü ve Eyüpspor'da boy göstermiş 27 yaşındaki Portekiz asıllı Lüksemburglu sol açık Gerson Rodrigues'i Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'den 1 yıllığına kiralandı. 55 kez milli formayı giyen Rodrigues, 16 da gol attı.

KALEYE TECRÜBE

Yiğidolar, ikinci takviyesini ise kaleye yaptı. Sivasspor, Konyaspor ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'ü de 2 yıllığına renklerine bağladı. Erhan Erentürk, başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 7 karşılaşmada forma giydi.

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