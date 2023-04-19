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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı kolay olmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Trazonspor'a konuk olacak. Yiğidolarda teknik direktör Rıza Çalımbay zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 11:21
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı kolay olmayacak
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sahamızda puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Trabzonspor maçı kolay bir maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi. Taraftarımız bize destek verirse, onların desteği ile güzel şeyler yaparız" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı Çalımbay, yarın oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor maçında iyi oynadıklarını ancak sonuca yansımadığını söyleyen Çalımbay, "Pozisyonlara da girdik. Bana göre maç bizim hakkımızdı. Çok iyi mücadele ettik. Sezon başından beri bireysel hatalar yapıyoruz. Arkadaşlara anlatmamıza ve çalışmamıza rağmen ölü toplardan goller yiyoruz. Başakşehir maçında da aynısı oldu, iyi oynadık, çok goller kaçırdık. Beklemediğimiz bir anda ölü toptan gol yedik" diye konuştu.

Hakem hatalarına da değinen Çalımbay, "Bir kural vardır. Bir oyuncuya arkadan sert girdiğin zaman o fauldür. Hakem faulü vermiyor. Buna benzer birkaç tane daha pozisyonlarımız var es geçiliyor. Başakşehir maçın da penaltımız verilmedi. Rakip oyuncunun eli açık. İstanbulspor maçında Dimitrios Goutas'ın eline çarpan pozisyona Halit Umut Meler penaltı verdi. Bizim pozisyonda VAR'a bile gitmiyorlar. Bize niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı onlar bize göstermiyor. Hakkımız olan pozisyonlara hakem arkadaşlarımız es geçti. Biz bir şey istemiyoruz. Kimin hakkı ise ona verin. Sonra televizyondan bakıyoruz ki bir sürü hata yapmışlar" şekinde konuştu.

'KÖTÜ OYNAMIYORUZ'

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Çalımbay, "Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Sahamızda puan ya da puanlar almalıyız. Trabzonspor iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi. Taraftarımız bize destek verirse, onların desteği ile güzel şeyler yaparız. Biz kötü oynamıyoruz. Kötü goller yiyoruz ve de çok gol kaçırıyoruz. Bu da maçlarda gözüktü. Onun için bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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