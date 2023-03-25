Haberler Sivasspor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 18:26
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ve Max Gradel, çalışmada yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur transferi resmen açıkladı! "Hakim Ziyech..."
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA: Dünyada sadece 2 ülkede var! Hem karada hem suda boy gösteriyor
Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızı kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valerenga’dan Ulvestad atağı
İbret olsun
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Mart Cumartesi
İstanbul barajları doluluk oranı (25 Mart 2023)
Tuzla TOKİ kura sonuçları 25 Mart 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK İzmir'de kazandı! Manisa FK İzmir'de kazandı! 18:27
Sivasspor hazırlıklara başladı Sivasspor hazırlıklara başladı 18:26
A Milli Takım'ın 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın 11'i belli oldu! 17:33
F.Bahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu... F.Bahçe'den açıklama! 4 genç futbolcu... 17:13
VakıfBank tam gaz! VakıfBank tam gaz! 17:11
Eski F1 pilotundan Hamilton'a tazminat! Eski F1 pilotundan Hamilton'a tazminat! 16:44
Daha Eski
Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim Boey'in alternatifi bulundu! İşte o isim 16:36
Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi! Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi! 16:36
Ahmet Nur Çebi kulüp üyesiyle tartışma yaşadı Ahmet Nur Çebi kulüp üyesiyle tartışma yaşadı 16:31
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu! THY EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu! 16:02
Başkentte puanlar paylaşıldı! Başkentte puanlar paylaşıldı! 15:38
Göztepe İstanbul'dan mutlu dönüyor! Göztepe İstanbul'dan mutlu dönüyor! 15:36