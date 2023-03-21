İbret olsun

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fiorentina futbolcusuna yumruk atan iki holiganın tutuklanması hakkında, “Kimsenin cezaevinde olmasını istemeyiz ama bu gibi meselelerde ibret olması açısından çok önemliydi” dedi
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konferans Ligi'nde Fiorentina maçında holiganların karşılaşmanın önüne geçen saldırısını değerlendirdi. Avrupa'ya ve dünya futbolseverlerine karşı mahcup olduklarını belirten Otyakmaz, "Takımımız gruptan çıkmayı başardı. Ama maalesef tribünlerde yaşadığımız olumsuz olay, iki tane Sivas doğumlu olmayan şahsın yaptığı negatif olay bizi Avrupa'ya karşı mahcup etti. Dünya futbolseverlerine karşı da mahcup etti. Bir futbolcunun yaralanmış, burnunun kırılmış olması da bizim için çok üzüntü verici. Şu anda tutuklandılar. Bu olayı neden yaptıkları sorulduğunda maçın sonucunu hazmedemediklerini söylediler. Gururlu insanlar ama belki de bugün orada paspas yapıyorlar. Gururları ne halde merak ediyorum. Kimsenin cezaevinde olmasını istemeyiz ama bu gibi meselelerde ibret olması açısından çok önemliydi. Savunmamız açısından da çok önemliydi. Umarım onlar ve diğer taraftarlar da ders çıkarmıştır. Bu tip olayların çok olumsuz sonuçları olabiliyor" ifadelerini kullandı.