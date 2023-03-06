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Sivasspor'un Fiorentina maçı programı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Yiğidolar'ın maç programı belli oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 14:13
Sivasspor'un Fiorentina maçı programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor'un programı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Fiorentina ile Artemio Franchi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi kırmızı-beyazlıların uçuş, basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

Yiğidolar 8 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 11.00'de Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya uçacak. Sivasspor, yerel saat ile 12.20'de (TSİ 14.20) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'na iniş yapacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Isaac Cofie, saat 17.00'de (TSİ 19.00) maçın oynanacağı Artemio Franchi Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar aynı stadyumda saat 18.00'de (TSİ 20.00) basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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