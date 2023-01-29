Haberler Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lig fikstüründen dert yandı ve "2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu, bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Maçı neden bu kadar kısa sürede veriyorlar anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 00:33
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi!

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan ligde üst üste maç oynayacak olmaları sonrası fikstür tepkisi geldi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Çalımbay ligde dün oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Maçı deplasmanda oynadık, haklı olarak az taraftarımız geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu, o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli."

"SIKINTI YAŞATIYOR"

Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın tarihi konusunda da eleştiri yapan Çalımbay "Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas, burada zaman zaman uçaklar kalkmıyor. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu, bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Maçı neden bu kadar kısa sürede veriyorlar anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya'ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar, biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza" dedi.

DİĞER
Lale Orta kimdir? TFF MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
İstanbul Çekmeköy'de feci olay! Bir araç askeri eğlencesi yapan grubun içine daldı! Ölü ve yaralılar var!
Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor
Toroğlu değerlendirdi! Penaltının tekrar kararı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor yeni golcüsünü açıkladı
Rıza Çalımbay: Çok iyi oynadık ama atamadık!
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... 00:18
F.Bahçe'nin yeni transferi Oosterwolde Kadıköy'de! F.Bahçe'nin yeni transferi Oosterwolde Kadıköy'de! 23:40
Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor 23:33
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 23:08
A. Efes evinde Aliağa Petkim'i rahat geçti A. Efes evinde Aliağa Petkim'i rahat geçti 22:58
Daha Eski
Altay'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var Altay'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var 22:53
Kazım Akgün: Güzel maç oldu Kazım Akgün: Güzel maç oldu 22:48
"Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız" "Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız" 22:46
Dubois: "Buraya kupa kazanmak için geldim" Dubois: "Buraya kupa kazanmak için geldim" 22:36
Toroğlu değerlendirdi! Penaltının tekrar kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltının tekrar kararı doğru mu? 22:30
Selçuk İnan: Basit bireysel hatalar... Selçuk İnan: Basit bireysel hatalar... 22:20