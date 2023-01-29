Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi!

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan ligde üst üste maç oynayacak olmaları sonrası fikstür tepkisi geldi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Çalımbay ligde dün oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Maçı deplasmanda oynadık, haklı olarak az taraftarımız geldi. Adana Demirspor taraftarı daha çoktu, o da deplasman havası yaşattı. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için bizim her maçımız çok önemli."

"SIKINTI YAŞATIYOR"

Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın tarihi konusunda da eleştiri yapan Çalımbay "Deplasmana gideceğimiz belli. Burası Sivas, burada zaman zaman uçaklar kalkmıyor. 2 gün sonra maç yapacak olmamız bize sıkıntı yaşatıyor. Bu, bize hem yorucu hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Geliyoruz 4 gün sonra da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Maçı neden bu kadar kısa sürede veriyorlar anlamıyorum. Yarın uçak kalkmazsa, başka uçak yok. Alanya'ya buradan otobüs ile gitmemiz imkansız. Bu konunun biraz daha fazla üstüne düşerse arkadaşlar, biz de doğru düzgün gideriz maçlarımıza" dedi.