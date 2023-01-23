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Antep'e Sivas darbesi

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta, Yiğidolar 2 golle nefes aldı. İki topu direkten dönen düşme hattındaki Sivasspor, Yatabare ve Caner'le Gaziantep'ten altın değerinde 3 puanla döndü. Galibiyet hasreti 9 maça yükselen, evinde 2'de sıfır çeken Gaziantep FK'de taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Antep'e Sivas darbesi

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen G.Antep FK ve Sivasspor, kozlarını G.Antep'te paylaştı. Yiğidolar, 16'da Yatabare'yle öne geçti. 24'te Ulvestad'ın füzesi üst direkten döndü. 26'da ise bu sefer Erdoğan'ın şutu yan direğe çarparak dışarı çıktı ve ilk devre kırmızı-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


3 MAÇ SONRA 3 PUAN
Sivas ekibi, ikinci yarıya da golle başladı. 47'de Caner, farkı ikiye çıkardı. 50'de Ulvestad'ın vuruşunu Djilobodji çizgiden çıkardı. 59'da Mustafa G.Antep'i umutlandırdı ancak kalan sürede skoru koruyan Yiğidolar, altın değerinde 3 puan kazandı. 3 maç sonra galibiyetle tanışan Sivas, bu sezon ligde 2. kez deplasmanda sevindi.



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Gaziantep taraftarlarının istifaya davet ettiği teknik direktör Erol Bulut, bu çağrılara yanıt verdi. Bulut, "Yeni başkanımız geldiğinde her konu hakkında konuşmalıyız. Daha sonra birlikte sonuca varmamız gerekiyor" diye konuştu.

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