Quintero atağı

Düşme hattındaki Sivasspor, transferde kolları sıvadı. Yiğidolar, takımdan ayrılan İsrailli 10 numara Saba'nın yerine aradığı ismi Kolombiya'da buldu. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Beşiktaş'ın da gündemindeki, Arjantin devi River Plate'de yıldızını parlatan Quintero'yu gündemine aldı. Çin ekibi Shenzhen'den ayrılan 29 yaşındaki maestronun bonservisi elinde. Brezilya'da Flamengo'nun başına geçen Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira'nın da Quintero'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

PORTO'DA DA FORMA GİYDİ

29 yaşındaki Kolombiyalı maestro, 2021'de River Plate'den 6 milyon euro'ya Shenzhen'e transfer oldu. Futbol kariyerinde Portekiz devi Porto ve Fransa'nın güçlü ekiplerinden Rennes formalarını da giyen 1.69 boyundaki orta saha, geçtiğimiz sezon kiralık olarak boy gösterdiği eski takımı River Plate'de çıktığı 36 karşılaşmada 7 gol, 8 asist katkısı sağlamayı başardı. Tecrübeli yıldız orta saha, 32 kez de Kolombiya Milli Takımı'nda ter dökerken, 4 kez de golle buluştu