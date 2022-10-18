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Sivas'tan gol şov

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Başakşehir önünde alan kırmızı-beyazlılar Giresun’u Yatabare, Dia Saba ve Hakan Arslan’ın golleriyle yenip 2’de 2 yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Sivas'tan gol şov

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayabilen Sivasspor bir açıldı, pir açıldı! Yiğidolar, dün sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar 17'de Yatabare ile gole yaklaştı ama kaleci Onurcan topu son anda çeldi. 23'te Erdoğan'ın şutu üst direkten döndü. Sivas'ın beklediği gol 35'te geldi. Saba'nın pasında Yatabare topu ağlara gönderip skoru 1-0 yaptı.

DIA SABA'DAN 1 GOL, 2 ASİST
Sivasspor, 39'da Njie ile gole yaklaştı. 45'te ise serbest vuruşta Dia Saba golünü attı: 2-0. Sivasspor ilk yarıyı önde kapattı. Giresun 58'de Sainz ve 60'ta Oğulcan ile şansını denedi ama savunmayı geçemedi. 61'de peş peşe Savicevic ve Bajic de gole ulaşamadı. 90'da Dia Saba'nın pasında Hakan Arslan'ın maçın skorunu belirledi: 3-0. Sivas üst üste 2. galibiyetini aldı, Giresun'un hasreti 6 maça çıktı.

ÇALIMBAY: TAŞLAR OTURUYOR
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Takımda taşların yerine oturmaya başladığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Özellikle ilk yarıda yapmak istediklerimizin tümünü yaptık ve skoru bulduk. Oyuncularımı kutluyorum. Bunun devamını getirmeliyiz" dedi.

KUTLU: BASİT HATALAR YAPTIK
Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyunun ilk 15 dakikalık bölümünde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Erken gol yememiz bütün dengemizi bozdu. Basit hatalar yaptık. Yakaladığımız fırsatları da değerlendiremedik. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Daha iyi çalışıp bu kötü gidişatı sonlandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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