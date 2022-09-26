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Sivasspor Hatay’a hazır

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivasspor, hazırlık maçında Tokat Bld.’yi 3-0’la geçti. Evindeki Hatayspor karşılaşması öncesi ‘hazırım’ mesajını verdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Sivasspor Hatay’a hazır
Sivasspor, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Camara, Cofie, Özkan Yiğiter, Saba, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan 11'iyle başladı. Yiğidolar'ın 3-0 kazandığı mücadelede golleri 18. dakika Saba, 33. dakika Erdoğan Yeşilyurt ve 55. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki Hatayspor karşılaşması öncesinde hazır bir görüntü sergiledi
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