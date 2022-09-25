Sivasspor’dan 3 gollü prova

Sivasspor milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada BAL ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlı takım 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Bekir Doğan, Okan Taşköprü ve Ömer Faruk Sağır yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Burak Yıldız görev yaptı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maça; Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan 11'iyle başladı. İkinci yarıda ise Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Eren Kaya, Charis Charisis, Kaan Onaran, Mert Dursun, Baver Kuçkar, Oğuzhan Yalçın görev aldı.

Yiğidolar'ın gollerini 18. dakika Dia Saba, 33. dakika Erdoğan Yeşilyurt ve 55. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

