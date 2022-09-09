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SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da İstanbulspor mesaisi başladı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı. Yiğidolar idmana ısınma hareketleriyle başladı, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 19:03
SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da İstanbulspor mesaisi başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında 8 Eylül Perşembe günü sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig 6'ncı haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda Slavia Prag maçında 90 dakika forma giyen oyuncular, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana; 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

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