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Sivasspor'un hedefi 3 puan! İşte Rıza Çalımbay'ın Slavia Prag maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Temsilcilerimizden Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Sivasspor'da bu mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kritik müsabaka öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte muhtemel 11'ler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:22
Sivasspor'un hedefi 3 puan! İşte Rıza Çalımbay'ın Slavia Prag maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında temsilcilerimizden Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak. Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor'da bu mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

Slavia Prag: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 23. mücadelesine çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 22 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 43 gole engel olamadı.


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