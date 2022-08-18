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MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:30
MALMÖ SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Malmö - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

MALMÖ SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte futbol tutkunlarının araştırdığı tüm cevaplar ve karşılaşmanın detayları...

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonda gerçekleşen resmi müsabakaların hiçbirinde istediği skoru elde edemeyen Sivasspor, Türkiye Süper Kupa'da Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 beraberliği ve Adana Demirspor'a karşı ise 3-0 mağlubiyeti tatmıştı. İsviçre'de Malmö karşısında galip gelerek evindeki maça yüksek moralle çıkmak isteyen takımın kadrosunda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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