Sivas’tan geleceğe yatırım

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde kamp çalışmalarına başladı. Burada açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, hem transfer için yönetime seslendi hem de altyapıya vurgu yaptı. Çalımbay, "Giden arkadaşlarımız var. Gidenlerin yerine mutlaka almamız gerekenler var. Altyapıdan çok yetenekli 10'a yakın oyuncu aldık. Onlardan da yararlanacağız. Geçen sezon nasıl başarılı gittiysek, 3 senedir Avrupa'dayız. Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz Avrupa kupaları ve ligi çok iyi bir yerde bitirmek" diye iddialı konuştu.