Haberler Sivasspor Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar normal 1-1 biten karşılaşmada güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kupa şampiyonu Sivasspor'u tebrik etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 00:04
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan ve kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazanan Demir Grup Sivasspor'u kutluyor, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve kırmızı beyazlı camiayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor'a başarılar diliyorum."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de golcü hasreti sona eriyor! Yıldız oyuncuyu Jorge Jesus bizzat getiriyor…
Ölüm onu sette uyurken yakaladı! ABD’li ünlü aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
İşte Sivasspor'a galibiyeti getiren gol!
İlhan Parlak maça yeniden dengeyi getirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 4175 personel alımı tercih sonuçları için son tarih!
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGESİ 2022
750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı başvuruları ne zaman bitecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı! Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı! 00:04
Kasapoğlu'dan Sivasspor'a tebrik mesajı! Kasapoğlu'dan Sivasspor'a tebrik mesajı! 00:02
Türkiye Kupası Sivasspor'un! Türkiye Kupası Sivasspor'un! 23:25
İşte Sivasspor'a galibiyeti getiren gol! İşte Sivasspor'a galibiyeti getiren gol! 23:25
İlhan Parlak maça yeniden dengeyi getirdi! İlhan Parlak maça yeniden dengeyi getirdi! 23:19
Daçka deplasmanda seriyi eşitledi! Daçka deplasmanda seriyi eşitledi! 23:03
Daha Eski
Sivassporlu Gradel'den muhteşem gol! Sivassporlu Gradel'den muhteşem gol! 22:59
Finale denge geldi! İşte o gol Finale denge geldi! İşte o gol 22:15
Kayserispor 2. gole çok yaklaştı! Kayserispor 2. gole çok yaklaştı! 21:40
Kayserispor finalde bu golle öne geçti! Kayserispor finalde bu golle öne geçti! 21:33
Sivasspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon... Sivasspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon... 21:29
FIVB Milletler Ligi'nde maç programı belli oldu FIVB Milletler Ligi'nde maç programı belli oldu 21:11