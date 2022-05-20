Haberler Sivasspor Kupa aşkına

Kupa aşkına

“Önümüzde belki de Sivasspor tarihinin en önemli karşılaşması var. Bu mücadeleden de zaferle çıkmak için el birliği, güç birliği, iş birliği gerekiyor.”

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Kupa aşkına

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım sürerken, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz camiadan destek istedi. İstanbul'da 26 Mayıs'ta oynanacak finale gitmek isteyen kırmızı- beyazlı taraftarlar için Sivas Belediyesi otobüs seferleri düzenleyecek. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Başkan Mecnun Otyakmaz, organizasyon hakkında bilgi verdi. YİĞİDOLAR'IN tarihinde ilk kez final oynayacağını belirten Başkan Otyakmaz, "Önümüzde belki de Sivasspor tarihinin en önemli maçı var. Bu maçtan da zaferle çıkmak için el birliği, güç birliği, iş birliği gerekiyor. Anadolu futbolunu taçlandıracak bir maç olacak. O yüzden taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İnşallah kupayı şehrimize getiririz" diye umut dağıttı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, taraftarları dev finale davet etti. Bilgin, "Sivas'ta olup da biletini alan herkesi götüreceğiz. 200 otobüsle hazırız. Fazla talep olursa onları da götüreceğiz" bilgisini verdi.

BİLETLER 50-100 TL

Sivasspor ile Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri belli oldu. Bugünden satışa çıkacak biletler 50 ile 100 lira arasında.

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