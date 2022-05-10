Taraftar 1. adamdır

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la tarihi bir rövanşa çıkacak olan Sivasspor, finalden başka bir şey düşünmüyor. Tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bu maçta her türlü fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Daha önce de söyledim. Pandemiden önce çok fazla taraftara karşı oynuyorduk, namağlup gidiyorduk, çok güzel bir desteği vardı taraftarımızın. Futbolcularla çok iyi bütünleşmiştik, onu kaybettik. Sivas'a yakışmıyor bu. Ne olursa olsun destek olmaları gerekiyor. Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12'nci adam değil, birinci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz" diye kırmızı-beyazlı futbolseverlere çağrıda bulundu.

BİLETLER TÜKENDİ

Sivas Belediyesi tarafından alınan ve taraftara ücretsiz olarak verilen yaklaşık 16 bin 266 Türkiye Kupası maçı bileti, kısa sürede tükendi. Konu ile ilgili konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Şimdi stadyumu hınca hınç doldurup yüksek sesle takımımızı destekleme zamanı" diye taraftarlardan destek istedi.

8 BİN MİNİK TRİBÜNDE

Sivas'ta 8 bin öğrenci, rövanş maçını tribünde izleyecek. Valilikten yapılan açıklamada, kırsaldaki çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla 2019 yılında 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi'nin hayata geçirildiği hatırlatılıp, yarın kupa maçında tribünde olacakları vurgulandı.