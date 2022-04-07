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Sivasspor’da büyük şok! Olarenwaju Kayode sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda yıldız futbolcu Olarenwaju Kayode’nin sakatlandığı açıklandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 13:34
Sivasspor’da büyük şok! Olarenwaju Kayode sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Olarenwaju Kayode'nin sakatlandığını duyurdu.

Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyuran Ayyıldız, "Oyuncumuz Olarenwaju Kayode, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız GZT Giresunspor maçının devre arasında sağ arka adalesinde ağrı şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Maçın ikinci yarısına devam edemeyen sporcumuza yaptığımız kontrollerde; sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı da öğrenildi.

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