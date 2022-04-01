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Sivasspor'da iki sakatlık birden! Samba Camara ve golcü Moussa Konate...

Spor haberi... Süper Lig'de ilk 30 haftanın sonuna gelinirken topladığı 40 puanla 11. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'a iki kötü haber birden geldi. Sivasspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma oyuncusu Samba Camara ve golcü Moussa Konate'nin sakatlandığı bildirildi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 12:37
Sivasspor'da iki sakatlık birden! Samba Camara ve golcü Moussa Konate...

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Moussa Konate ve Samba Camara'nın sağlık durumu hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Ayyıldız, Moussa Konate'ye yapılan kontrollerde sol ayak bileği ön ve arka kısmında kemik yapıda sıkışma olduğunu belirterek, "Konate'de yaygın ödem ve dış yan bağlarda hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Samba Camara'ya yapılan kontrollerde ise sol dizinde kemikte ödem oluştuğu görülmüştür. İki sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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