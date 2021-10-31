Altay ile Sivas berabere

Süper Lig'de ligin iki güçlü takımın karşılaşmasında kazanan çıkmadı. İzmir'de Altay, Sivasspor'u konuk etti. 5. dakikada Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti. 14'te Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti. 17'de Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı. 38. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1. 75'te Erhan ortaladı, Goutas'ın ters vuruşu kalecide kaldı. 86'da Paixao kaçırdı.



Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Beraberlik, hem 15 puan takıntısını atmak için hem de şartlar ne olursa olsun kazanmak uğruna iyi mücadele ettiğimiz için memnun etti. 1 puan zaman zaman memnun eder mi, eder. En azından biz üç haftalık mağlubiyet serisine son verdiğimiz mutluyuz" dedi.





Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Çok çekişmeli geçen bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda galip gelmek için mücadele ettik. İki takım da galibiyet için tüm oyuncularını kullandı. Berabere bitti. 3 puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır" diye konuştu.