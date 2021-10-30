Max Gradel'den çarpıcı 4 büyükler yanıtı! "Başkan satın alırsa..."

Fotomaç Gazetesi tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Yılın Kanat Oyuncusu' seçilen Sivassporlu Max Gradel, ödülünü aldıktan sonra özel açıklamalarda bulundu.

Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'a konuşan Max Gradel, 4 büyükler ve transfer ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ödül için teşekkür eden Gradel, "Öncelikle çok mutluyum, bu ödülü bana veren herkese teşekkür ederim. Ayrıca, takım arkadaşlarıma, hocama ve başkanıma da teşekkür ediyorum, bu ödülü aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





Gradel, "Süper Lig'de 4 büyüklerden birinde oynamak ister misin?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

"BAŞKANIM BAŞKA BİR TAKIM ALIRSA..."

"Futbolda ne olur bilemiyoruz ama ben Sivasspor'da oynamaktan çok mutluyum. Sivas şehrini de seviyorum. Ne olur bilinmez ama şu anda öyle bir şey yok. Eğer başka bir takıma gitmem söz konusu olursa, başkan eğer başka bir takım alırsa o zaman olabilir." (Gülerek)

"BAŞKANIM HANGİSİNİ SEÇERSE..."

"4 büyüklerden de başkanım hangisini seçerse ben de onu seçerim."