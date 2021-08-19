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Sivasspor - Kopenhag maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan Sivasspor, bu müsabakaların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 9 yenilsi 2 beraberlik almıştı. Sivasspor, daha önce oynadığı Avrupa maçlarında 20 gol atarken, kalesinde 31 gol görmüştü. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu kez de Kopenhag'ı konuk ediyor ve tur için avantaj istiyor. Sivasspor - Kopenhag maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 21:21
Sivasspor - Kopenhag maçı CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşıyor. Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak olan Yiğido kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - KOPEANHAG MAÇI İLK 11'LERİ

SİVASSPOR - Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Azubuike, Max Gradel, Kayode, Leke James
KOPENHAG - Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind

SİVASSPOR - KOPHENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanıyor. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetiyor.

2 EKSİK VAR
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

AVRUPA'DAKİ 19. RANDEVU
Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

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