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Yok böyle çıkış

Alanya’da son yenilgisini aldığı 31 Ocak’ta 14. sırada kalan Sivas, o tarihten sonra 16 maçlık seriyle 5. sıraya yerleşti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Yok böyle çıkış

yönetimindeki 'un çıkışı devam ediyor. Gaziantep FK'yı 1-0 yenen kırmızıbeyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir konuma geldi. Son 16 lig maçında kaybetmeyen Yiğidolar, puanını 58 yaptı ve ligin bitmesine 3 hafta kalan 5. sıraya kadar yükseldi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Sivas temsilcisi, 31 Ocak'ta itibaren müthiş bir çıkışa imza attı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu sonucun ardından 14. sırada kalmıştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 24 puanla düşme hattına yakın konumdayken, 16 hafta sonunda Avrupa kupaları iddiasına sahip noktaya geldi.


Sivasspor, İkinci devrede oynadığı 17 maçta sadece Alanya'ya kaybederken, 34 puan topladı.

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