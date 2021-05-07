Yok böyle çıkış

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un çıkışı devam ediyor. Gaziantep FK'yı 1-0 yenen kırmızıbeyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir konuma geldi. Son 16 lig maçında kaybetmeyen Yiğidolar, puanını 58 yaptı ve ligin bitmesine 3 hafta kalan 5. sıraya kadar yükseldi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Sivas temsilcisi, 31 Ocak'ta itibaren müthiş bir çıkışa imza attı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu sonucun ardından 14. sırada kalmıştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 24 puanla düşme hattına yakın konumdayken, 16 hafta sonunda Avrupa kupaları iddiasına sahip noktaya geldi.



Sivasspor, İkinci devrede oynadığı 17 maçta sadece Alanya'ya kaybederken, 34 puan topladı.