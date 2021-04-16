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'dan rekor! Kulüp tarihinin en uzun serisi

, deplasmanda oynadığı ve 3-2 yendiği maçından 3 puan alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp tarihinin rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:38
Sivasspor'dan rekor! Kulüp tarihinin en uzun serisi

'in 35. haftasında deplasmanda 'ni 3-2 yenen , yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Yiğidolar'a bu skorun ardından tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

3-2'lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kırmızı-beyazlı kulüp tarihinde ilk kez 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı. Sivas temsilcisi, , , Fatih Karagümrük, , , ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, , , , ve ile berabere kaldı.

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