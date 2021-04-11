Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Yukarıdakileri yakalamak istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 3-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını vurgulayarak, "Konyaspor deplasmanda kapanıp kontrataklarla oynayan bir takımdı. Düşündüğümüz gibi çıkan maçta iyi pozisyonlar yakaladık ama bazılarını atamadık. Aldığımız galibiyet yakaladığımız istikrar için önemliydi. Bunu devam ettirme adına bu maç kırılma maçıydı. Bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun mükemmel oynuyorlar. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtınca istediğimizi alıyoruz. Seri yakaladık. Önemli olan kalan 8 maçı da iyi bir şekilde tamamlamak. Bugün tek üzüldüğüm şey Hakan'ın kırmızı kartı oldu. 10 kişi kalınca maçta zorlandığımız anlar oldu ama başta kalecimiz olmak üzere hepsi mükemmeldi. Yakaladığımız kontratakları iyi değerlendirdik. Bu zorlu süreçte güzel şeyler yapıyoruz. Bu takım iyi bir takım. Bizim tek üzüldüğümüz şey; Avrupa kupalarında daha iyi şeyler yapacaktık bu sıkıntılar olmasaydı. Bizim grubumuz iyi bir gruptu. Oradan çıkabilirdik. Avrupa maçlarını atlattıktan sonra bütün gayemiz lig oldu. Önemli olan sonunu da iyi getirmek ve kalan maçlarımızı iyi bitirmek" ifadelerini kullandı.

UEFA kupalarına katılma hedeflerinin olup olmadığıyla ilgili soruya ise Çalımbay, "8 maçımız var. Biz alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Yukarıdakileri yakalamaya gayret edeceğiz. İnşallah Hakan'ın pozisyonu gibi aksilikler yaşamazsak, sonuna kadar şansımızı sürdüreceğiz" karşılığını verdi.

Çalımbay 11 maçlık yenilmeme serisinin takımda baskı oluşturmadığını da aktardı, "Önemli olan bunu ligin sonuna kadar devam ettirebilmek" dedi.