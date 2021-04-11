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- maçı CANLI

'in 34. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 13:26
Sivasspor-Konyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13.30'da çalan Sivasspor - Konyaspor maçı 'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi

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