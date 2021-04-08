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yenilmezlik serisi 10 maça yükselti

karşısında 4-2 kazanarak puanını 44’e yükselten , ’deki 31. maçında 10. galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:25 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:26
Sivasspor yenilmezlik serisi 10 maça yükselti

'in 33. haftasında , konuk olduğu 'u 4-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Süper Lig'de 10. galibiyetini Antalyaspor karşısında deplasmanda 4-2'lik skorla alan , puanını 44'e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda 'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 10 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan elde etti.
Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

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