Sivasspor yenilmezlik serisi 10 maça yükselti

Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Süper Lig'de 10. galibiyetini Antalyaspor karşısında deplasmanda 4-2'lik skorla alan Sivasspor, puanını 44'e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 10 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.