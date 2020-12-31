Demir Grup Sivasspor'un transferdeki hedefi Sırp savunmacı Aleksandar Radovanovic!

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala kulüpler, belirlediği listeler üzerinden temaslarına başladı. Fransız basınından Foot Mercato, Demir Grup Sivasspor'un istediği oyuncuyu duyurdu.

Haberde, Sivasspor'un Fransız ekibi Lens forması giyen Sırp savunmacı Aleksandar Radovanovic'le ilgilendiği ifade edilirken kırmızı-beyazlı ekibin bu transferdeki rakiplerinin Leganes, Rapid Wien ve Khimki olduğu kaydedildi.

Lens ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Sırp stoperin, takımda fazla süre alamadığı belirtildi.



