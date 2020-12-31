Haberler Sivasspor Demir Grup Sivasspor'un transferdeki hedefi Sırp savunmacı Aleksandar Radovanovic!

Demir Grup 'un transferdeki hedefi Sırp savunmacı !

Son dakika haberleri... Ocak ayı transfer döneminin resmen başlamasına kısa bir süre kala kulüpler, istediği oyuncular için girişimlere başladı. ekiplerinden Demir Grup 'un, Lens forması giyen 'le ilgilendiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:56
Demir Grup Sivasspor'un transferdeki hedefi Sırp savunmacı Aleksandar Radovanovic!

Devre arası dönemine kısa bir süre kala kulüpler, belirlediği listeler üzerinden temaslarına başladı. Fransız basınından Foot Mercato, un istediği oyuncuyu duyurdu.

Haberde, 'un Fransız ekibi Lens forması giyen Sırp savunmacı 'le ilgilendiği ifade edilirken kırmızı-beyazlı ekibin bu transferdeki rakiplerinin Leganes, Rapid Wien ve Khimki olduğu kaydedildi.

Lens ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Sırp stoperin, takımda fazla süre alamadığı belirtildi.


SON DAKİKA