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’a müjdesi! Corona virüsü atlattı

Demir Grup ’da defans oyuncusu ’den sevindirici haber geldi. Son corona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:40
Sivasspor’a Uğur Çiftçi müjdesi! Corona virüsü atlattı

Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren 'un başarılı futbolcusu ve Yardımcı Antrenör hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

28 yaşındaki deneyimli oyuncu Çiftçi'nin ve yardımcı antrenör Tenbeloğlu'nun corona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Uğur Çiftçi'nin ve Ayhan Tenbeloğlu'nun antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Bir süredir antrenmanlara çıkamayan futbolcumuz Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu, bugün yaptığımız idmanda yer aldı. Hoş geldiniz" notunu ekledi.

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