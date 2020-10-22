Villarreal - Sivasspor CANLI | UEFA Avrupa Ligi maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, ilk maçına İspanya deplasmanında çıkıyor. Villarreal ile karşılaşan Sivasspor sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, J. Costa, Trigueros, Baena, Coquelin, Kubo, Bacca, Samuel.

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.

VILLARREAL-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldiği maç saat 22.00'de başladı. Kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

9. MAÇINA ÇIKTI!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bu akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 9. maçına çıktı. Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Mehmet Yıldız kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve Musa Aydın da birer gol kaydetti.

İLK AVRUPA DENEYİMİ 2008-2009'DA

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. 2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.