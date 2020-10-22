Haberler Sivasspor Villarreal - Sivasspor CANLI | UEFA Avrupa Ligi maçı

Villarreal - CANLI | maçı

'nde grup aşaması heyecanı start aldı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Demir Grup , ilk maçına La Liga ekibi Villarreal karşısında çıkıyor. Ülke puanı için son derece kritik olan mücadelede kırmızı-beyazlı ekip sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 21:57
Villarreal - Sivasspor CANLI | UEFA Avrupa Ligi maçı

'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda ülkemizi temsil eden Demir Grup , ilk maçına deplasmanında çıkıyor. Villarreal ile karşılaşan sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Kritik mücadelenin fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, J. Costa, Trigueros, Baena, Coquelin, Kubo, Bacca, Samuel.

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, , Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.

VILLARREAL-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldiği maç saat 22.00'de başladı. Kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

9. MAÇINA ÇIKTI!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bu akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 9. maçına çıktı. Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve da birer gol kaydetti.

İLK AVRUPA DENEYİMİ 2008-2009'DA
Sivasspor, teknik direktör yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. 2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.

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