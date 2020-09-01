Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz: Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çok zor bir sürecin başladığını belirten Otyakmaz, "Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak" ifadelerini kullandı.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. TFF ile ilgili bazı yanlış anlaşılmaların gündeme geldiğini ancak sorunların ortadan kalktığını ifade eden Mecnun Otyakmaz, "Pandemi süreci de etkili oldu. Federasyonumuzun gösterdiği bu mücadeleyede bizim de destek olmamız gerekiyordu ve biz de destek olduk" şeklinde konuştu.
"DAHA İYİ BİLGİLENDİRİLSELERDİ BU TÜR SORUNLAR YAŞANMAZDI"
Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin yapmış olduğu itirazla ilgili konuşan Başkan Otyakmaz, "Bence daha iyi bilgilendirilselerdi bu tür sorunlar yaşanmazdı. Bugün burada da bildirdiler daha önce de açıklaması yapılmıştı. Biraz süre daralmıştı sanıyorum ondan dolayı oldu. Bundan sonra bir sorun olmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.
"TARAFTARLARLA BİRLİKTE MAÇLARIMIZI OYNAMAYI BEKLİYORUZ"
Mecnun Otyakmaz, 'yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak' diyerek, şunları dile getirdi: "Çok zor bir süreç bizim için başlıyor. Avrupa kupalarına direkt olarak katılmaktan dolayı 6-8 maç, Türkiye Kupası'nı da üzerine koyduğunuz zaman yaklaşık 50 maçın üzerinde oynayacağız. Pandemi sürecinde bunları yapmak zorundayız. Birkaç transferle birlikte inşallah hazır durumda olacağız. Pandeminin de biraz hafif geçmesini ve taraftarlarla birlikte maçlarımızı oynamayı bekliyor ve ümit ediyoruz."
"YERLİ OYUNCULARIMIZI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN YABANCI LİMİTİNİ 14 OLARAK DOLDURACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Yabancı sporculara yönelim ile ilgili de konuşan Otyakmaz, "Ben elimdeki yerli futbolcularım malesef biraz da ayartılarak koparıldı. Sözleşme uzatamayınca mecburen biz de yabancı oyunculara yöneliyoruz. Genelde yabancı oyuncu sayımızı 10-11 de tutardık ama bu sene yerli oyuncularımızı kaybettiğimiz için yabancı limitini 14 olarak dolduracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"GİDEN OYUNCULAR ARKADA BİR MAĞDUR KULÜP BIRAKTILAR"
Giden oyuncuların yapmış olduğu açıklamalar hakkında konuşan Otyakmaz, "Giden oyuncuların Sivas'la bir sıkıntıları yoktu. Kendi aralarındaki bir takım rekabetten kelimelerdi onlar. Birbirlerini adamlıkla, delikanlılıkla övdüler ama arkada bir mağdur kulüp bıraktılar. Bunu da söylemek lazım gözardı etmemek lazım" diye konuştu.
- 01.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz: Yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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