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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Oumar Niasse bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Santrfor arayışlarını sürdüren Denizlispor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeşil-siyahlı ekip, ekibi Everton'daki sözleşmesi sona eren ile masaya oturdu. Teknik direktör Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

ekiplerinden Denizlispor, son olarak ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan 'a talip oldu. Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör 'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giymiş 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl 'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişini 'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon Euro bedelle Everton'a oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise 'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.

  1. 31.08.2020
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