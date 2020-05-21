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21 Mayıs 2020, Perşembe
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karantinada

Skuletic karantinada

izinle 'a giden ve bir süredir ülkesinde bulunan 'un 29 yaşındaki futbolcusu , 'ye döndü ve evinde karantinaya girdi.

izinle 'a giden ve bir süredir ülkesinde bulunan 'un 29 yaşındaki futbolcusu , 'ye döndü ve evinde karantinaya girdi.
  1. 21.5.2020
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