Süper Lig'in corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği 26. haftası itibarıyla Demir Grup Sivasspor'un yerli oyuncuları attıkları gollerle dikkat çekti.
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışında genelde yabancı isimler yer alırken, ön plana çıkan yerliler de oldu. Beşiktaş'ın futbolcusu Burak Yılmaz'ın 11 golle başı çektiği yerli oyunculardan kurulu gol krallığı listesinde Sivasspor'dan 3 futbolcu yer aldı.
Transferin gözdesi Emre Kılınç, takım arkadaşı Hakan Arslan, Burak Yılmaz'dan sonra sıralandı. Kırmızı-beyazlıların iki önemli oyuncusu da 7'şer gol attı. Bir başka transfer gözdesi olan Mert Hakan Yandaş yine sıralamada yer alan oyunculardan biri oldu.
Ligin en çok gol atan yerli oyuncuları şöyle:
11 gol Burak Yılmaz
7 gol Emre Kılınç
7 gol Hakan Arslan
6 gol Mert Hakan Yandaş
6 gol Adem Büyük
6 gol İlhan Parlak
6 gol Serdar Gürler
5 gol Aytaç Kara
5 gol Umut Bulut
- 06.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de zirveye çıktı! Sivasspor'un yerlileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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