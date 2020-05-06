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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Sivasspor Süper Lig'de zirveye çıktı! Sivasspor'un yerlileri...

'de zirveye çıktı! 'un yerlileri...

Süper Lig'de zirveye çıktı! Sivasspor'un yerlileri...

'in corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği 26. haftası itibarıyla Demir Grup 'un yerli oyuncuları attıkları gollerle dikkat çekti.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışında genelde yabancı isimler yer alırken, ön plana çıkan yerliler de oldu. 'ın futbolcusu 'ın 11 golle başı çektiği yerli oyunculardan kurulu gol krallığı listesinde 'dan 3 futbolcu yer aldı.

Transferin gözdesi Emre Kılınç, takım arkadaşı , Burak Yılmaz'dan sonra sıralandı. Kırmızı-beyazlıların iki önemli oyuncusu da 7'şer gol attı. Bir başka gözdesi olan yine sıralamada yer alan oyunculardan biri oldu.

Ligin en çok gol atan yerli oyuncuları şöyle:

11 gol Burak Yılmaz
7 gol Emre Kılınç
7 gol Hakan Arslan
6 gol Mert Hakan Yandaş
6 gol
6 gol İlhan Parlak
6 gol Serdar Gürler
5 gol
5 gol

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  1. 06.05.2020
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