‘10 yılda bir gelen takımız’ - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor ‘10 yılda bir gelen takımız’

‘10 yılda bir gelen takımız’

‘10 yılda bir gelen takımız’

'un 'tan kiraladığı , çok iyi bir takım olduklarını söyledi.

'un 'tan kiraladığı , çok iyi bir takım olduklarını söyledi. Bu süreçte evde kendi maçlarını izlediğini belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, 10 yılda bir gelecek cinsten" dedi. Beşiktaş kampına da katılacağını belirten Fatih, "Olmazsa Sivas'a dönebilirim. Gelecekte Avrupa planım var" diye konuştu.
  1. 25.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘10 yılda bir gelen takımız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA