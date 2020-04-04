Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ile Rıza Çalımbay'dan özel idman
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig’e ara verilmesinin ardından DG Sivasspor’da, Mert Hakan Yandaş, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile beraber idman yaptı.
Corona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyorlar.
Bu kapsamda Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, hocası Rıza Çalımbay ile beraber idman yaptı. Sosyal medya hesabından teknik direktör Rıza Çalımbay ile ayak tenisi yaparken paylaşımda bulunan Yandaş, fotoğrafa "Kim kazanır" notunu da düştü. Alınan bilgiye göre, Yandaş'ın her gün tesislere giderek çalışmalarını tek başına sürdürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Sivasspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş bu sezon 30 maçta görev aldı. 10 kez ağları sarsan Mert Hakan, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 7 kez sarı kart gören Yandaş, 2 bin 532 dakika da kırmızı-beyazlı formayı terletti.
- 04.04.2020
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Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ile Rıza Çalımbay'dan özel idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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