Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ile Rıza Çalımbay'dan özel idman - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Mert Hakan Yandaş ile Rıza Çalımbay'dan özel idman

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Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş ile Rıza Çalımbay'dan özel idman

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ’e ara verilmesinin ardından DG ’da, , kulüp tesislerinde ile beraber idman yaptı.

Corona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında ekiplerinden DG 'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyorlar.

Bu kapsamda Sivasspor'un başarılı futbolcusu , hocası ile beraber idman yaptı. Sosyal medya hesabından Rıza Çalımbay ile ayak tenisi yaparken paylaşımda bulunan Yandaş, fotoğrafa "Kim kazanır" notunu da düştü. Alınan bilgiye göre, Yandaş'ın her gün tesislere giderek çalışmalarını tek başına sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Sivasspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş bu sezon 30 maçta görev aldı. 10 kez ağları sarsan Mert Hakan, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 7 kez sarı kart gören Yandaş, 2 bin 532 dakika da kırmızı-beyazlı formayı terletti.

  1. 04.04.2020
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