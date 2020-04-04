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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Demirbaş Ziya!

Demirbaş Ziya!

'ın yıldızı 10 yıldır kırmızı-beyazlılara hizmet ediyor. Yiğidolar'da 273 maça çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp, 26 asist yaptı.

'ın yıldızı 10 yıldır kırmızı-beyazlılara hizmet ediyor. Yiğidolar'da 273 maça çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp, 26 asist yaptı. 'ın vazgeçilmezleri arasında olan 32'lik futbolcu bu sezon 20 maçta oynadı ve kontratı mayısta bitiyor.
  1. 4.4.2020
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