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03 Nisan 2020, Cuma
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'un demirbaşı:

Sivasspor'un demirbaşı: Ziya Erdal

Süper Lig ekiplerinden DG ’un defans oyuncusu tam 10 yıldır kırmızı-beyazlı kulübe hizmet veriyor. Yamanspor’un altyapısından yetişip 2006 yılında Sivasspor’un altyapısına olan ve 2008’de Sivasspor A takımı ile profesyonel mukavele imzalayan 32 yaşındaki Ziya Erdal, takımın resmen demirbaşı oldu.

2008-2009 sezonunda Kırşehirspor'a kiralanan , sezon sonu ise Anadolu Üsküdar'a oldu. Burada bir sezon oynayan Erdal, daha sonra 2010-11 sezonunda 'a geri döndü. vazgeçilmezi olan Ziya Erdal, 10 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde takımda yer aldı.

SİVASSPOR FORMASI İLE 273 MAÇA ÇIKTI
Sivasspor'la profesyonel liglerde 273 müsabaka oynayan deneyimli oyuncu Erdal, 4 kez de fileleri sarstı. 26 kez asist yapan Erdal, 60 kez sarı kartla, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Toplamda 22 bin 145 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleyen Ziya Erdal, 1 kez de kendi kalesine gol attı.

BU SEZON 20 MAÇTA GÖREV ALDI
Tecrübeli futbolcu bu sezon 20 karşılaşmada görev aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Erdal, 15 kez ilk 11'de göreve başladı. 1 gol, 3 asist yapan Erdal 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

9 YIL ÖNCE MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Yiğidolar'ın istikrarlı oyuncusu Ziya Erdal, 9 yıl önce formasını giydi. A2 milli takımında 8 Şubat 2011'de görev alan Erdal, 7 kez maça çıktı. Bu maçlarda 225 dakika sahada kalan Erdal 1 gördü.

31 MAYIS 2020'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sivas Zaralı oyuncu Ziya Erdal'ın Sivasspor ile sözleşmesi bu sene sona eriyor. Tecrübeli defans oyuncusunun Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek.

  1. 03.04.2020
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