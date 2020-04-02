Otyakmaz: Bir olup yenebiliriz - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Otyakmaz: Bir olup yenebiliriz

Otyakmaz: Bir olup yenebiliriz

  önderliğinde başlatılan kampanyaya destek vereceğini açıklayan Başkanı , ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak.

önderliğinde başlatılan kampanyaya destek vereceğini açıklayan Başkanı , ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak. Otyakmaz, "Bir olup bu zorlu süreci de atlatabiliriz. Yeter ki herkes üzerine düşeni yapsın. önce sağlığımızı düşünelim" dedi.
  1. 2.4.2020
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