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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Mert Hakan tek çalışıyor

Mert Hakan tek çalışıyor

Yiğido'da sezonun dikkat çeken isimlerinden , kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışıyor. Teknik heyet tarafından kendisine verilen programı her gün tesislere gelerek uyguluyor. , toplu şekilde idman yapılmaması kararı almıştı.

Yiğido'da sezonun dikkat çeken isimlerinden , kulüp tesislerinde bireysel olarak çalışıyor. Teknik heyet tarafından kendisine verilen programı her gün tesislere gelerek uyguluyor. , toplu şekilde idman yapılmaması kararı almıştı.
  1. 1.4.2020
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