Demir Grup Sivasspor, corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin çağrısında 48 saat detayı dikkat çekti. Yapılan paylaşımda, "Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma" ifadeleri kullandı.
DG Sivasspor Kulübü, corona virüsü salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu da dikkat çekti.
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, yetkililer ise vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapıyor. DG Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla buna katkı sundu. 48 saat vurgusunun dikkat çekildiği mesajda, "Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma" ifadeleri kullandı.
? Evde kal, sağlık olsun #48SaatHiçÇıkma pic.twitter.com/E0hknKlwXK— Demir Grup Sivasspor ?? #EvdeKal (@SivassporKulubu) March 28, 2020
- 28.03.2020
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Sivasspor’dan “48 saat çıkma” çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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