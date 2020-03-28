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28 Mart 2020, Cumartesi
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’dan “ çıkma” çağrısı!

Sivasspor’dan “48 saat çıkma” çağrısı!

Demir Grup , corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin çağrısında detayı dikkat çekti. Yapılan paylaşımda, "Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma" ifadeleri kullandı.

DG Kulübü, corona virüsü salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda vurgusu da dikkat çekti.

Tüm dünyayı olduğu gibi 'yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, yetkililer ise vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapıyor. DG Sivasspor Kulübü de hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla buna katkı sundu. 48 saat vurgusunun dikkat çekildiği mesajda, "Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma" ifadeleri kullandı.

  1. 28.03.2020
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