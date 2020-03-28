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28 Mart 2020, Cumartesi
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’da süresiz izin

Sivasspor’da süresiz izin

'ta , futbolcularla yaptığı görüşmede, takıma izin verdiğini söyledi.

'ta , futbolcularla yaptığı görüşmede, takıma izin verdiğini söyledi. Futbolcuların 'yi terk etmemeleri ve mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları mevzusunda uyaran Çalımbay, bireysel çalışmalarına evlerinde devam etmelerini istedi. Takımın tesislerde toplanacağı tarih, gelişen şartlar doğrultusunda belli olacak.
  1. 28.3.2020
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