''Hep birlikte savaşacağız''

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "evde kal" çağrısı yaptı. Otyakmaz, kulübün sitesinden yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de corona virüsü tehdidi altında olduğunu belirtti. Başkan Otyakmaz, insanlık olarak yaşanılan bu zorlu süreçte koronavirüse karşı hep birlikte mücadele verildiğine dikkati çekti.