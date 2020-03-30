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30 Mart 2020, Pazartesi
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''Hep birlikte savaşacağız''

''Hep birlikte savaşacağız''

Başkanı , "evde kal" çağrısı yaptı. Otyakmaz, kulübün sitesinden yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi 'nin de corona virüsü tehdidi altında olduğunu belirtti.

Başkanı , "evde kal" çağrısı yaptı. Otyakmaz, kulübün sitesinden yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi 'nin de corona virüsü tehdidi altında olduğunu belirtti. Başkan Otyakmaz, insanlık olarak yaşanılan bu zorlu süreçte koronavirüse karşı hep birlikte mücadele verildiğine dikkati çekti.

  1. 30.3.2020
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