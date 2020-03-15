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15 Mart 2020, Pazar
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ile 22. randevuda

Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda

’in 26. haftasında ile yarın 22. kez karşı karışa gelecek. İki ekibin geride kalan 21 mücadelesinde Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise kazanan çıkmadı.

'de zirve yarışından kopmak istemeyen , yarın sahasında 'u ağırlayacak. 22. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

ÇALIMBAY ANTALYA'YA YENİLMİYOR
Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen , bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013'ten bu yana ekibine mağlup olmuyor.

SİVASSPOR'DA 3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Sivasspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar'da 3 oyuncu sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve , Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.

DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA'DA
Mücadelede bölgesi hakemlerinden düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

  1. 15.03.2020
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