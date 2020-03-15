Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda
Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor yarın 22. kez karşı karışa gelecek. İki ekibin geride kalan 21 mücadelesinde Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise kazanan çıkmadı.
Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 22. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
ÇALIMBAY ANTALYA'YA YENİLMİYOR
Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013'ten bu yana Akdeniz ekibine mağlup olmuyor.
SİVASSPOR'DA 3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Sivasspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar'da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve Hakan Arslan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.
DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA'DA
Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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