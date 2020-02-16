Sivassporlu minik taraftarlardan hakem tepkisi! "Müessesemizde VAR yoktur" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Sivassporlu minik taraftarlardan hakem tepkisi! "Müessesemizde VAR yoktur"

Sivassporlu minik taraftarlardan hakem tepkisi! "Müessesemizde VAR yoktur"

'de maç eksiğiyle liderlik koltuğundan inen Demir Grup 'da taraftarların hakem kararlarına tepkisi sürüyor. Sivasspor Çılgınlar 58 adlı taraftar grubunun minik üyeleri, ve ’ya tepki olarak, kardan gözü ve kulağı kapalı hakem yaparak "Müessesemizde ‘VAR’ yoktur!" yazdılar.

Ligde zirve mücadelesi veren 'un () ve () tarafından birtakım haksızlıklara uğratıldığı düşüncesine Sivassporluların tepkisi çığ gibi büyüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Sivas'ta oynan müsabakasının 71. dakikasında 'in gol pozisyonuna gittiği sırada Başakşehirli futbolcu Clichy'nin elle oynayarak topu koltuğunun altına alması ve maçın hakemi 'nın VAR'a gitmeyerek, penaltı vermemesi tepkilerin minik taraftarlara da yayılmasına neden oldu.

Sivasspor'un haksızlıklara uğratıldığını düşünen Çılgınlar 58 taraftar grubunun minik üyeleri, Sivas'taki yoğun kar yağışını tepkiye çevirdiler. Kar tatilinde minik taraftarlar kardan gözü ve kulağı kapalı hakem yaptılar. Ayrıca Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunu da yapan taraftarlar "Müessesemizde 'VAR' yoktur!" yazdılar. Taraftarların bu tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.


"HAKEMLER SİVASSPOR İÇİN VAR'A GİTMİYOR"

Konu hakkında açıklamada bulunan minik taraftarlardan Harun Çelik, Sivasspor'un hiçbir maçını kaçırmadığını ifade ederek, "Geçen hafta Başakşehir maçında bariz penaltımızı vermediler. Okullar tatildi bizde kar ile uğraşıyorduk. Aklımızı böyle bir şey yapmak geldi. Stadyum yaptık, sonra düşündük bir kardan adam yaptık. Nasıl eleştirebiliriz diye düşündük. Sonra bir hakem yaptık. Gözünü, kulağını kapalı yaptık. Hakemler görmüyor, duymuyor. Her maça gidiyoruz kombinemiz var. Stadyumun yanına "Müessesemizde 'VAR' yoktur!" yazdık. Bizim Sivasspor'un hiçbir pozisyonunda VAR'a gitmiyorlar. Ligde tek penaltı verilmeyen takım Sivasspor. Hakemler pozisyonları görmüyor, görse de VAR'a gitmiyor. Biz bunları 1 günde yaptık. Kardeşim , kuzenlerim Buğra, İbrahim ve Adem yardım etti bize. Görenler beğeniyorlar. Onlar da bize destek veriyor" diye konuştu.


  1. 16.02.2020
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