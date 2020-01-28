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28 Ocak 2020, Salı
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Lider ’a yeni otobüs

Lider Sivas’a yeni otobüs

Ticaret ve Başkanı , lider için yeni otobüs kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Ticaret ve Başkanı , lider için yeni otobüs kampanyası başlatacaklarını söyledi. Eken, "Sivassporumuza desteğe devam edeceğiz. Bu kapsamda mevcut otobüs eskidiğinden yeni otobüs için kampanya başlatacağız" dedi.
  1. 28.1.2020
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