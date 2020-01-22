Her şey bir anda oldu! Rıza Çalımbay röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı
Gösterdiği performans ile Süper Lig'e damga vuran ve liderlik koltuğuna adeta demir atan Demir Grup Sivasspor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı... Kırmızı beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay'a röportaj esnasında bir telefon geldi. Başarılı teknik adam, telefonu açmasıyla kendisini bir anda transfer görüşmesinde buldu. Çalımbay, kadroya katmak istedikleri Abdelhamid Sabiri ile telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.
Son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, CNN Türk'e konuştu. Sezon değerlendirmesi yapan başarılı teknik adamı tam o anda ilgilendikleri oyuncu arayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
"TAM ARADIĞIMIZ OYUNCU"
Canlı yayında transfer görüşmesi yapan Çalımbay, "Alo, merhaba. İyiyim, iyiyim Turgay nerede?" dedi.
Daha sonra telefonu Turgay isimli menajerin alması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, "Çocuğu almak istiyoruz. Kendisi de istiyorsa alacağız işte yani, ihtiyacımız da var. Seyrettik, beğendiğimiz bir oyuncu. Sen önce kendisine şunu sor; o hangi pozisyonda oynuyor? En çok nereyi seviyor? Tamam işte tam aradığımız oyuncu işte. Turgay biz onu iyi seyrettik de karar verdik. Yani biz boş oyuncu almak istemiyoruz. Seyretsin bizim maçlarımızı, her maç gol atıyoruz. Gol atmadığımız maç yok." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.
GÖRÜŞÜLEN İSİM ABDELHAMID SABIRI
Öte yandan Çalımbay'ın görüştüğü oyuncunun, Paderborn'da oynayan Alman futbolcu Abdelhamid Sabiri olduğu ortaya çıktı.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 12:56
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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