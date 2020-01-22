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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Her şey bir anda oldu! röportaj verirken görüşmesi yaptı

Her şey bir anda oldu! Rıza Çalımbay röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Gösterdiği performans ile 'e damga vuran ve liderlik koltuğuna adeta demir atan Demir Grup 'da sürpriz bir gelişmesi yaşandı... Kırmızı beyazlılarda 'a röportaj esnasında bir telefon geldi. Başarılı teknik adam, telefonu açmasıyla kendisini bir anda transfer görüşmesinde buldu. Çalımbay, kadroya katmak istedikleri ile telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Son olarak 'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren 'da , CNN Türk'e konuştu. Sezon değerlendirmesi yapan başarılı teknik adamı tam o anda ilgilendikleri oyuncu arayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"TAM ARADIĞIMIZ OYUNCU"

Canlı yayında görüşmesi yapan Çalımbay, "Alo, merhaba. İyiyim, iyiyim Turgay nerede?" dedi.

Daha sonra telefonu Turgay isimli menajerin alması üzerine 56 yaşındaki teknik adam, "Çocuğu almak istiyoruz. Kendisi de istiyorsa alacağız işte yani, ihtiyacımız da var. Seyrettik, beğendiğimiz bir oyuncu. Sen önce kendisine şunu sor; o hangi pozisyonda oynuyor? En çok nereyi seviyor? Tamam işte tam aradığımız oyuncu işte. Turgay biz onu iyi seyrettik de karar verdik. Yani biz boş oyuncu almak istemiyoruz. Seyretsin bizim maçlarımızı, her maç gol atıyoruz. Gol atmadığımız maç yok." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

GÖRÜŞÜLEN İSİM ABDELHAMID SABIRI

Öte yandan Çalımbay'ın görüştüğü oyuncunun, Paderborn'da oynayan Alman futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın bir yere gitme şansları yok

  1. 22.01.2020
  2. Güncelleme: 22.01.2020 12:56
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