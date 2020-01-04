Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın bir yere gitme şansları yok - Son dakika Süper Lig videoları, Süper Lig haberleri - Fotomaç
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın bir yere gitme şansları yok

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İkinci yarı zor geçecek. İlk yarıdaki oyunumuzun üstüne çıkmamız gerekiyor. En az 3-4 tane takviye yapmalıyız. Ara transfer döneminde transfer yapmak çok zordur biliyorsunuz.

"YENİ TRANSFERLER İNŞALLAH 1 HAFTA İÇİNDE BURADA OLACAK"
Bizim takımımıza uyacak, iyi futbolcuları alamya çalışacağız. Bulduklarımız da var. İnşallah 1 hafta içinde transferleri halledeceğiz. Mevkiden ziyade, Gençlerbirliği maçında 3 oyuncumuz yoktu çok büyük sıkıntı yaşadık kulübede oyunu değiştirecek arkadaşımız yoktu. Alacağımız oyuncular öyle olacak.

"BU SAATTEN SONRA EMRE VE MERT HAKAN'IN BİR YERE GİTME ŞANSI YOK"
Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın bir yere gitme şansları yok. Lig başlıyor 10-12 gün sonra. Onların da gitmeye niyetleri yok, devre arası gitmeleri onlar için bir dezavantaj olabilir. Bu sezonu çok iyi bitirip seneye çok daha iyi bir şekilde gidebilirler, zaten sezon sonu mukaveleleri de bitiyor istedikleri yere giderler. Onların tek yapacağı şey ikinci yarıya çok iyi bir şekilde konsantre olmak.

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04 Ocak 2020 , Cumartesi
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